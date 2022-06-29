Доступ до перетину на експорт електроенергії в Румунію продали за рекордною ціною, – "Укренерго"

На першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби. День поставки електроенергії для цього аукціону – 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"При цьому завдяки високому рівню конкуренції на торгах в більшості годин ціна, за якою учасники аукціону викупали перетин, була значно вище середнього. Мінімальна кількість учасників аукціону на розподіл перетину в окрему годину доби склала 7 компаній, максимальна – 8 компаній", – йдеться у повідомленні.

Так, найменша гранична ціна за передачу 1 МВт-год склалася лише в трьох окремих годинах доби і становила від 1,47 тис. грн до 1,68 тис. грн. У решту годин ціна коливалася вже від 3 тис. грн за МВт-год до 6 тис. грн за МВт-год (в години вечірнього максимуму споживання електроенергії).

Зазначається, що в попередні періоди максимальні ціни в години пік в напрямку країн ЄС не перевищували 3 тис. грн за МВт-год.

Переможцями аукціону стали п’ять компаній: "Артлекс-Енерджі", "ДТЕК Західенерго", "ЕРУ Трейдінг", "ЛЕ Трейдінг Україна", "Нексттрейд". Кожна з них викупила певний обсяг перетину в різні години доби.

Також голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив у Facebook, що лише за один перший день державна компанія "Укренерго" заробила 10 млн грн.

"Якщо уявити ситуацію, коли пропускна спроможність експорту складає, наприклад, 1000 МВт, то при таких умовах ми могли би заробити 100 млн грн за день, або 36 млрд грн за рік. Відповідно, 2000 МВт можуть принести державі близько 72 млрд грн на рік", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.