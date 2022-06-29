Кулеба закликав відключити російський "Газпромбанк" від SWIFT

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT.

Про це він наголосив у Twitter.

"Українські журналісти-розслідувачі встановили, що російський "Газпромбанк" використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. "Газпромбанк" повинен потрапити під санкції і бути відключений від SWIFT", – написав міністр.

Раніше журналісти "Схем" встановили, що російські військовослужбовці отримують зарплату та "бойові" виплати за війну в Україні через "Газпромбанк", який досі не перебуває під західними санкціями.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Проти нього були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.

Як повідомлялося, чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, досі не відключили від системи SWIFT. Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".