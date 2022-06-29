Велика Британія може припинити експорт газу до ЄС у разі скорочення поставок із Росії, – FT

Велика Британія припинить постачання газу до материкової Європи, якщо зіткнеться з гострою нестачею енергоресурсу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Водночас енергетичні компанії попереджають, що це може призвести до загострення кризи на континенті.

Зазначається, що одним із перших заходів у межах надзвичайного плану країни щодо газу є перекриття з'єднувальних трубопроводів, що йдуть до Бельгії та Нідерландів. Цей план можуть запустити в разі різких скорочень газопостачання найближчими місяцями.



Видання наголошує, що оскільки європейські країни стикаються з перспективою припинення експорту газу з РФ, план Лондона перекрити трубопроводи до Нідерландів та Бельгії може підірвати міжнародне співробітництво в енергетиці.



Європейські газові компанії звернулися до Великої Британії з проханням продовжувати співпрацювати з ЄС і попередили, що відключення інтерконекторів може мати зворотний ефект у разі тривалого дефіциту. Адже Велика Британія імпортує великі обсяги газу з континенту в розпал зими.



"Я б безперечно рекомендував Великій Британії переглянути можливість перекриття інтерконекторів у разі кризи. Тому що влітку це вигідно для континенту, взимку – корисно для Великої Британії", – сказав президент Європейської мережі операторів газотранспортної системи Барт Ян Ховерс.



У вересні Лондон планує провести стрес-тестування свого надзвичайного плану щодо газу. Водночас британська National Grid, яка зокрема відповідальна за енергобезпеку країни, повідомила, що такі перевірки проходять щорічно, додавши, що вересневий тест "відображатиме обставини" різкого скорочення експорту газу з РФ до Європи.

Крім перекриття газопроводів, 4-етапний надзвичайний план передбачає припинення поставок великим промисловим споживачам та звернення до домогосподарств із закликом скоротити використання палива.



Своєю чергою, уряд Великобританії заявив, що "повністю впевнений" у надійності енергопостачання напередодні зими, стверджуючи, що країна має "одну з найнадійніших та найрізноманітніших енергетичних систем у світі". В уряді переконані, що аварійна ситуація з газом є "вкрай малоймовірною".