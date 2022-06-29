США внесли до "чорного" списку п'ять китайських компаній через можливу співпрацю з російськими військовими, – ЗМІ

Міністерство торгівлі США внесло до "чорного" списку п'ять китайських компаній через підозри у співпраці зі збройними силами Росії та оборонними компаніями до і після початку її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.



Зокрема, йдеться про компанії Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic та World Jetta (HK) Logistics.



Для юридичних осіб, що потрапили до списку, запроваджують обмеження на придбання американських товарів, а також товарів, вироблених за кордоном з американською участю або за американськими технологіями.



"Такий захід надсилає чіткий сигнал фізичним та юридичним особам у всьому світі про те, що якщо вони хочуть підтримати Росію, то США їх зупинять", – заявив заступник міністра торгівлі США Алан Естевес.



За останні два місяці радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і очільник Пентагону Ллойд Остін неодноразово попереджали владу Китаю про те, що Вашингтон дасть рішучу відповідь в разі, якщо КНР надасть Росії озброєння або іншу військову допомогу, пише видання.



Посольство Китаю в США заявило, що влада КНР не надає Росії військову допомогу і відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.



"Китай та Росія підтримують нормальну співпрацю у сфері енергетики та торгівлі, і законні інтереси китайських компаній не повинні порушуватися", –зазначив журналістам представник посольства.

Як повідомлялося, обсяг китайського експорту до Росії після початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну наприкінці лютого станом на кінець травня впав на 38% порівняно з показниками другої половини 2021 року. Водночас сировинний імпорт з Росії різко зріс і досяг рекордної позначки $10,3 млрд.