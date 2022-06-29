У Києві завершили перевірки АЗС, виписано штрафів на 1,2 мільйона, – Держпродспоживслужба

Моніторингові групи завершили перевірки автозаправних станцій у десяти районах Києва.

Про це повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби столиці.

Загалом, з 10 травня експерти перевірили 107 АЗС. Станом на 27 червня всі перевірки завершені.

До складу моніторингових груп увійшли працівники Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, районних державних адміністрацій, КП "Муніципальна охорона" і працівники Національної поліції України.

Так, 43 перевірки були завершені без порушень законодавства, ще 43 перевірки – із порушеннями на загальну суму штрафу 1,24 млн грн. На 11 АЗС співробітники перешкоджали перевіркам посадовців.