Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують знижуватися

Великі роздрібні мережі 29 червня знизили вартість скрапленого газу в межах 0,6-2 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

У мережах ОККО й WOG продукт здешевшав на 2 грн – до 39,99 і 39,98 грн/л. На станціях Shell ціна на автогаз зменшилась на 60 копійок – до 40,99 грн/л.

Крім того, на 1 грн продукт здешевшав у мережах "Авантаж" і "Катрал". На 90 копійок – до 41,09 грн/л – зменшила ціну Mango.

Середня вартість СВГ по Україні 29 червня становила 41,05 грн/л (-0,71 коп./л).