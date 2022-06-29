Суд арештував майно громадянина Росії вартістю 1,3 мільярда, – БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина РФ в ухиленні від сплати податків. Тож суд наклав арешт на його активи загальною вартістю 1,3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України, та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн.

"Рішенням суду накладено арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості. Орієнтовна вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

За словами директора БЕБ Вадима Мельника, бюро досліджує діяльність 21 700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни країни агресора.