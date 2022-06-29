Велика Британія запровадила санкції проти другого найбагатшого олігарха в Росії (оновлено)

Велика Британія розширила санкційний список проти Росії, запроваджений у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомляється на сайті британського уряду, 29 червня до цього санкційного списку додано 13 осіб, ще 7 осіб потрапили під санкції щодо Сирії.

Зокрема, під санкції потрапили російські мільярдери Владімір Потанін та Саїд Гуцерієв, а також "Московський індустріальний банк", вугільна група "Колмар" та її голова Анна Цивілєва, відома як двоюрідна племінниця Путіна.

Потанін – один з найбагатших російських мільярдерів. У квітні Forbes оцінював його статки у $17,3 млрд. До санкційного списку він потрапив як власник придбаного навесні у Societe Generale "Росбанку", оскільки він має стратегічну важливість для російського уряду.

Санкції проти Саїда Гуцерієва – сина російського мільярдера Міхаіла Гуцерієва – запроваджено через його причетність до російської компанії "ДФІ", яка надає стратегічно важливі послуги для фінансового сектора РФ. Санкції щодо брата мільярдера Сіїта-Салама Гуцерієва запроваджено через причетність до компанії "Нєфтіса".

Також до списку увійшов російський бізнесмен Іван Тиришкин, який купує банк "ХКФ" у чеської групи Home Credit B.V.

У список включено також АТ "Новые можливості", якому весною перейшли окремі активи "Сбєрбанку".

IT-інтегратор для учасників фінринки R-Style Softlab включений у санкціонний список як компанія, яка може знизити ефект від відключень російських банків від SWIFT за допомогою участі в розвитку Системи передачі фінансових повідомлень ЦБ РФ.

Загалом до британського санкційного списку тепер входить 1287 фізичних та 156 юридичних осіб.

Як повідомлялося, 23 червня Велика Британія запровадила низку нових санкцій проти Росії, які зокрема стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузі, а також заборони використання в Росії фунта стерлінгів та банкнот ЄС.

Також запроваджена заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом чавуну та сталі.