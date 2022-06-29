Білорусь почала виплачувати зовнішній борг в рублях

Білорусь заявила про проведення першого платежу за єврооблігаціями Belarus-2027 у білоруських рублях.

Як повідомили у білоруському Мінфіні, країна мала виплатити кредиторам $22,9 млн, однак платитиме в рублях через "Беларусбанк", передає Інтерфакс.

Напередодні влада Білорусі оголосила, що Мінськ виконуватиме боргові зобов'язання за єврооблігаціями у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в іноземній валюті у зв'язку із західними санкціями.

Раніше уряд Білорусі вирішив, що розраховуватиметься за своїми зобов'язаннями перед Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку та Північним інвестиційним банком у білоруських рублях.

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Наразі в обігу перебуває 5 випусків білоруських євробондів на загальну суму $3,25 млрд. Востаннє Білорусь виходила на ринок єврооблігацій у червні 2020 року, коли розмістила 5-річні євробонди на $500 млн під 6,125% і 10-річні на $750 млн під 6,375%. Організаторами розміщення виступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank та "Ренесанс Капітал". У структурі інвесторської бази понад 50% припадало на резидентів США.