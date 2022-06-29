"Херсонобленерго" заявило про захоплення своїх об’єктів російськими окупантами

Російські окупанти захопили та взяли під свій контроль частину електричних мереж Херсонської області.

Як повідомляє пресслужба "Херсонобленерго", через це компанія частково втратила контроль над обслуговуванням електричних мереж регіону.

"27 червня представниками так званої "Херсонської військової-цивільної адміністрації", за підтримкою представників ФСБ РФ та участю начальника служби повітряних та кабельних електричних мереж АТ "Херсонобленерго" були захоплені окремі об’єкти, які належать АТ "Херсонобленерго" та які забезпечували постачання та розподіл електричної енергії споживачам Херсонської області", – йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що під час захоплення підприємства окупантами було представлено так званого нового керівника підприємства Жахановича Ю.Є., який не має жодного відношення до виконавчих органів АТ "Херсонобленерго".

"Окупаційними органами чиниться тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю та інше. Керівництво "Херсонобленерго" звернулось до правоохоронних органів з заявою щодо надання правової оцінки та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які приймали участь у спробі захоплення товариства", – наголошується у повідомленні.

В компанії нагадали, що постачання електричної енергії на територію Херсонської області наразі здійснюється з підконтрольної території України, виключно українськими постачальниками.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy (в тому числі "Херсонобленерго"), пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами Євгєнієм Гінером та Міхаілом Воєводіним.

Олександр Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євгєній Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість української ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy). Однак, на відміну від Бабакова, Гінера та Воєводіна немає в українських списках санкцій