НАТО буде зберігати ядерну зброю, – документ

Нова Стратегічна концепція НАТО передбачає, що стратегічні ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників.

Про це йдеться у тексті ухваленої лідерами Альянсу Стратегічної концепції, передає Європейська правда.

"У Стратегічній концепції 2022 року підтверджується, що найвищою гарантією безпеки союзників є стратегічні ядерні сили Альянсу. Поки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним союзом", – йдеться в ухваленому рішенні.

Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу, можливо, доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

НАТО підкреслює, що, зберігаючи ядерну зброю, Альянс "прагне зробити світ безпечнішим для всіх" і створити умови для "миру без ядерної зброї", тому підкреслює унікальну роль ядерного стримування.

"НАТО зробить всі необхідні заходи для забезпечення надійності, ефективності, безпеки місії ядерної стримування. НАТО продовжуватиме підтримувати надійне стримування, зміцнювати свої стратегічні комунікації, підвищувати ефективність своїх навчань та знижувати стратегічні ризики", – йдеться у тексті Стратегічної концепції.