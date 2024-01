В Україні запустили проєкт безкоштовного навчання у сфері IT (оновлено)

В Україні запустили проєкт IT Generation, що дасть можливість для людей здобути спеціальність в IT, які раніше ніколи не працювали в цій галузі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Незабаром ми зможемо безоплатно навчити 1000 українців IT-спеціальностей. А через деякий час – ще 2000. Проте кінцева мета – допомогти десяткам тисяч українців увійти до IT", – написав Федоров.

За його словами, це лише перший етап й абсолютно новий підхід до взаємодії між потенційними студентами, державою та освітніми компаніями. Важливо, що не держава буде навчати IT, а саме компанії, які цим професійно займаються/

"Наша ціль – збільшити частку IT у ВВП країни до 10%, яка до повномасштабного вторгнення сягала максимум 5%. Попри війну, наш IT сектор продовжує зростати. Майбутнє за технологічними компаніями та цифровою економікою. Що більше людей зараз увійдуть до IT, то швидше ми зможемо зміцнити нашу економіку", – підкреслив міністр.

В пресслужбі Мінцифри уточнили, що IT Generation – це лише пілотний проєкт, що має лягти в основу більш масштабного національного проєкту, який має на меті надати можливість 60 тисячам українців здобути безоплатну ІТ-освіту.

Навчання за програмою триватиме від 2 до 6 місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ. Рекомендований рівень володіння англійською мовою — В1 (середній).

Учасники програми зможуть вивчати Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java, а також нетехнічні програми – Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів 24 червня виділив Міністерству економічного розвитку та торгівлі 1,8 млрд грн для надання державної підтримки суб’єктам господарювання за новою бюджетною програмою "Підтримка заходів з організації професійного навчання осіб за освітніми програмами у сфері ІТ-технологій, графічного дизайну".