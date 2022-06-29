Службова недбалість: СБУ повідомила чиновникам Держгеокадастру про підозру через розкрадання землі
Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про очільників Держгеокадастру у цих двох областях періоду 2019-2021 років.
"Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, експосадовці підписали низку наказів, які дозволили протиправно передати у приватну власність сільськогосподарські землі на загальну суму майже 6 млн гривень", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, йдеться про 11 епізодів, коли земельні ділянки з тим самим цільовим призначенням надавалися у приватну власність одній і тій же особі по два і більше разів з порушенням вимог чинного законодавства.
За даними слідства, така схема була можливою через "прогалини" у роботі "Національної кадастрової системи" та системи електронного документообігу "Докпроф".
Як повідомлялося, навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.
За результатом чого тоді про підозру було повідомлено 2 топ-чиновникам Держгеокадастру. Однак першу із затриманих у цій справі – колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру в Київській області – суд відпустив під особисте зобов'язання.