Країни Євросоюзу домовилися заборонити бензинові та дизельні двигуни з 2035 року
Досягненню компромісу передували напружені переговори під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі, що затяглися до ранку середи, 29 червня, повідомляє Deutsche Welle.
Домовленість передбачає зниження викидів CO2 на 100% для нових легкових автомобілів і фургонів до 2035 року, що фактично означає заборону на продаж у 27 країнах ЄС нових автомобілів на бензині чи дизельному паливі.
"Це кінець гри для двигуна внутрішнього згоряння у Європі", – йдеться у спільній заяві європейських урядовців.
Вони також переконані, що такий крок "покладе край владі нафтової промисловості над транспортом".
За словами заступника голови Європейської Комісії Франса Тіммерманса, нинішнє рішення – "великий крок до реалізації "Зеленого курсу" ЄС".
Ініціатором проєкту нинішнього рішення виступила Єврокомісія. Після досягнення компромісу відкривається вікно можливостей для перемовин Ради ЄС з Європейським парламентом, котрий ще має остаточно затвердити його та регламентувати деталі реалізації.
Загалом спільна компромісна угода спрямована на скорочення обсягів викидів парникових газів у ЄС вже у 2030 році на щонайменше 55% у порівнянні з 1990 роком, а не на раніше погоджені 40%.
Рішення міністрів захисту довкілля країн-членів ЄС про нові автомобілі з нульовим рівнем викидів з 2035 року різко розкритикувала німецька автомобільна промисловість.