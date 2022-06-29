Країни Євросоюзу домовилися заборонити бензинові та дизельні двигуни з 2035 року

Міністри охорони довкілля 27 країн-членів Європейського Союзу погодили запровадження значно суворіших норм протидії змінам клімату, що дозволять цілком виключити викиди вуглекислого газу новими автомобілями до 2035 року.

Досягненню компромісу передували напружені переговори під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі, що затяглися до ранку середи, 29 червня, повідомляє Deutsche Welle.

Домовленість передбачає зниження викидів CO2 на 100% для нових легкових автомобілів і фургонів до 2035 року, що фактично означає заборону на продаж у 27 країнах ЄС нових автомобілів на бензині чи дизельному паливі.

"Це кінець гри для двигуна внутрішнього згоряння у Європі", – йдеться у спільній заяві європейських урядовців.

Вони також переконані, що такий крок "покладе край владі нафтової промисловості над транспортом".

За словами заступника голови Європейської Комісії Франса Тіммерманса, нинішнє рішення – "великий крок до реалізації "Зеленого курсу" ЄС".

Ініціатором проєкту нинішнього рішення виступила Єврокомісія. Після досягнення компромісу відкривається вікно можливостей для перемовин Ради ЄС з Європейським парламентом, котрий ще має остаточно затвердити його та регламентувати деталі реалізації.

Загалом спільна компромісна угода спрямована на скорочення обсягів викидів парникових газів у ЄС вже у 2030 році на щонайменше 55% у порівнянні з 1990 роком, а не на раніше погоджені 40%.

Рішення міністрів захисту довкілля країн-членів ЄС про нові автомобілі з нульовим рівнем викидів з 2035 року різко розкритикувала німецька автомобільна промисловість.