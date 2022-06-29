Більше 5,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб повернулися до своїх домівок, – звіт

Понад 5,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) повернулися до своїх домівок в Україні, однак їх загальна кількість залишається високою – понад 6,2 млн.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції.

Близько половини тих, хто залишив свої домівки через війну з 24 лютого, тепер повернулися, особливо на північ країни та до Києва.

Кількість повернень значно зросла – на 24% – за останній місяць. Більшість осіб, які повернулися до своїх домівок, перебували у переміщенні в інших місцях в Україні, і лише 10% людей повертаються з-за кордону. Близько трьох четвертих із тих, хто повернувся, наразі планують залишатися вдома. Утім, через нестабільність ситуації в Україні повернення може бути недовгостроковим.

"Шостий раунд загального опитування населення, проведений МОМ із 17 по 23 червня, показує, що найбільш нагальні потреби як переміщених, так і непереміщених осіб включають доступ до медичних послуг та освіти, а також відновлення пошкоджених будинків. Опитування МОМ засвідчило тривожну тенденцію: майже кожна четверта людина (23%) в Україні змушена була припинити вживати ліки під час війни, оскільки вони були або недоступними, або занадто дорогими" – сказано в повідомленні МОМ.

Опитування також висвітлює ще одну ситуацію: доступ до освіти був особливо нестійким серед дітей у домогосподарствах переміщених осіб. Близько 38% сімей із дітьми 5-17 років серед переміщених осіб і 25% серед непереміщених заявили, що їхні діти не мають повноцінного доступу до освіти. Найбільш критична ситуація на Сході країни, де 16% домогосподарств переміщених осіб з дітьми шкільного віку зазначили, що взагалі не мають доступу до освіти.

Майже 10% серед усіх респондентів і 15% серед тих, хто повернувся, вказали, що їхній будинок був пошкоджений війною. Відповідно зростають потреби у ремонтних матеріалах, особливо серед тих, хто повернувся.