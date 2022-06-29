Суд Гааги підтвердив арешт найвідоміших брендів російської горілки у справі "Юкоса"

Апеляційний суд Гааги підтвердив рішення про арешт на території країн Бенілюксу 18 російських горілчаних брендів за позовом колишніх акціонерів нафтової компанії "Юкос", які намагаються стягнути з Росії $50 млрд за експропріацію бізнесу у 2003 році.

Про це йдеться у повідомленні компанії GML, яка була акціонером "Юкоса" і є позивачем у справі.

Йдеться про арешт 18 торговельних марок, які належать російській державній компанії "Союзплодоімпорт", в тому числі торгові марки знакових горілчаних брендів Stolichnaya та Moskovskaya.

"Це важливе рішення, оскільки воно відкриває дорогу до виконання законних рішень шляхом арешту російської державної власності не лише в Нідерландах, а й у 168 країнах відповідно до Нью-Йоркської конвенції", – прокоментував голова GML Тім Осборн.

Якщо РФ і надалі відмовлятиметься виконувати рішення суду, колишні акціонери ЮКОСу виставлять торгові марки на торги, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у липні 2014 року Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала РФ виплатити колишнім головним акціонерам ЮКОС – Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. та Hulley Enterprises Ltd. – компенсацію у розмірі $50 млрд.

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Москва оскаржила рішення Гаазького арбітражу, але у лютому 2020 року апеляційний суд у Гаазі виніс рішення на користь мажоритарних акціонерів нафтової компанії.

Однак у червні 2020 року Верховний суд Нідерландів задовольнив скаргу Росії, яка оскаржила рішення апеляційного суду. Згодом, у грудні Верховний Суд відмовився призупинити розгляд позову, що викликало протест російського Міністерства юстиції.

Крім того, екс-акціонери ЮКОСу звернулися до судів низки країн із вимогою про арешт майна. Так, у червні 2015 року у Франції та Бельгії було накладено забезпечувальний арешт на майно, яке виконавці рішення суду вважають російським. А в травні 2020 року екс-акціонери домоглися арешту в юрисдикції Нідерландів алкогольних брендів, які належать Росії, однак у жовтні суд у Гаазі зняв арешт.

Нагадаємо, справа ЮКОСу тягнеться 2003 року, коли компанію звинуватили у несплаті податків. Співвласник компанії Михайло Ходорковський та підприємець Платон Лебедєв були заарештовані та засуджені до позбавлення волі, Ходорковський звільнився у грудні 2013 року, Лебедєв – у січні 2014-го. Компанія була оголошена банкрутом у 2007 році.