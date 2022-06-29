"Талібан" заборонив операції з іноземною валютою в Афганістані

Контролюючий Афганістан рух "Талібан" оголосив про введення заборони на операції з іноземною валютою в країні, МВС країни виступило із застереженням про суворе покарання порушників.

Про це йдеться в повідомленні МВС країни, передає Інтерфакс-Україна.

"Згідно з рішенням Кабінету міністрів Ісламського Емірату Афганістан (так називають таліби свій уряд, – ред.), купівля та продаж землі, будинків, магазинів, ринків, будинків, квартир, інструментів, транспортних засобів, орендна плата та іпотечні кредити на основі іноземної валюти суворо заборонені", – сказано в повідомленні.

"З метою виконання рішення Кабінету міністрів Міністерство внутрішніх справ доручає всім провінційним управлінням поліції та розвідувальним службам постійно відстежувати та рішуче запобігати таким випадкам. Порушники будуть суворо покарані відповідно до шаріату та закону", – наголошується в документі.

До того, як владу в країні захопив "Талібан" долар США був широко розповсюджений на афганському ринку. Також долари часто використовувалися в прикордонних регіонах, зокрема поблизу Пакистану.