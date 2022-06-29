Зеленський оголосив про безвізовий режим з Індонезією (оновлено)

Україна та Індонезія домовилися про запровадження безвізового режиму між країнами.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Радий повідомити про нашу домовленість ввести безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів із усіх точок зору для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", – заявив Зеленський.

Він також повідомив, що обговорив з президентом Індонезії питання післявоєнного відновлення України.

"Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії, фахівців приєднатися до цього масштабного економічного проекту", – сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, зараз потрібно зробити все, щоб зняти російську блокаду українських морських портів та відновити аграрний експорт України у повному обсязі.

"Росія шантажує світ голодом, вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізуючу роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових України не можуть прибути до споживачів, зокрема в Індонезії", – додав президент України.

Своєю чергою президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що його країна має намір взяти участь у повоєнній відбудові лікарень на Київщині і допомогти Україні медикаментами.

"Ми зробимо все, щоб уряд та індонезійський народ надавали (Україні – ред.) допомогу медикаментами, а також взяли участь у відбудові лікарень на Київщині", – цитує президента Індонезії Укрінформ.

Він також закликав зробити все можливе для розблокування експорту українських зернових із гарантіями безпеки для всіх зацікавлених сторін.

"Я передав президентові Зеленському, що Україна дуже багато важить у глобальній продовольчій безпеці, тому треба зробити все можливе, щоб забезпечити безперешкодний експорт зернових з України і безпекові гарантії усіх зацікавлених сторін, щоб забезпечити експорт також через українські морські порти", – сказав Джоко Відодо.