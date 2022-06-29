"Укрзалізниця" не підвищуватиме ціни на квитки, – голова компанії

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Тарифи на пасажирські перевезення не змінюватимуться. Це принципова позиція влади, і ми цю позицію підтримуємо. Ми вважаємо, що наші пасажири на сьогодні й так їздять в умовах війни, і для них це досить складно. Багато хто змушений користуватися залізницею, оскільки закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні, автобусні перевезення. І я вважаю, що це правильна позиція влади – не піднімати тарифи на пасажирські перевезення", – сказав Камишін.

При цьому він додав, що компанія підняла тарифи більше, ніж зазвичай, на перевезення вантажів і для того зокрема, щоб не допустити зростання тарифів на пасажирські.

"Більш того, наші тарифи на вантажоперевезення після зростання залишаються значно нижчими, ніж у сусідніх європейських країнах. Навіть у найближчих, таких як Румунія, Молдова та Польща", – зазначив голова правління компанії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці" про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

"Укрзалізниця" з 17 серпня 2021 року вже підвищила тарифи на залізничні перевезення вантажів 1-го та 2-го класів (у тому числі руди) на 8%. Згідно з тим рішенням, з 1 січня 2022 року він мав зрости ще на 20,4%. Водночас на перевезення вантажів другого тарифного класу (зокрема аграрної продукції) тариф з 17 серпня зріс на 8%, а з 1 січня він збільшиться ще на 6,5%. Окрім того, збільшиться тариф на порожній пробіг вагонів. "Укрзалізниця" оцінювала сумарний позитивний ефект підвищення тарифів у 1,8 млрд грн у поточному році і 10,1 млрд грн у 2022 році.