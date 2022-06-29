НАТО затвердило комплексний пакет допомоги для України
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, передає Європейська правда.
Столтенберг зазначив, що країни НАТО на саміті висловили готовність допомагати Україні у війні з Росією стільки, скільки це потрібно.
"Сьогодні лідери погодились зміцнити нашу підтримку (України), погодивши комплексний пакет допомоги для України", – сказа Столтенберг.
Він зазначив, що пакет включає безпекові комунікації, поставки пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.
У довгостроковій перспективі НАТО погодився допомогти Україні перейти з радянського озброєння на сучасну натівську зброю.
"Сильна незалежна Україна є ключовою для стабільності євроатлантичної спільноти. Україна може покладатись на нас так довго, як це потрібно", – сказав Столтенберг.
Як повідомлялося, у квітні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс та союзники надали Україні військову допомогу на суму близько $8 млрд.