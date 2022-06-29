Потужність об’єктів відновлювальної енергетики в Китаї перевищила 1 мільярд кіловатів

Встановлена потужність генерації електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) у Китаї станом на кінець травня становила 1,1 млрд кВт, збільшившись на 15,1% за рік.

Про це свідчать дані Державного управління у справах енергетики, повідомляє китайське державне інформагентство "Сіньхуа".

Зокрема, у січні-травні 2022 року на ВДЕ припало понад 82% нових генеруючих потужностей.

Обсяг електроенергії, виробленої за рахунок ВДЕ, за п'ять місяців поточного року становив 1,06 трлн кВт-год, що на 16,8% вище показника за аналогічний період минулого року. На їхню частку припало близько 31,5% від сукупного електроспоживання країни.

Китай прагне досягти пікових значень викидів CO2 до 2030 року і досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. У рамках цього плану частка споживання невикопних видів енергії має піднятися приблизно до 25% до 2030 року.