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Євросоюз готовий розблокувати транзит російських товарів у Калінінград, – Reuters

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Євросоюз готовий розблокувати транзит російських товарів у Калінінград, – Reuters
Європейська Комісія обговорює можливість виключити Калінінградську область РФ із дії санкційного режиму, який передбачає обмеження транзиту через Литву, аби не провокувати ескалацію з Москвою.

Про це з посиланням на двох поінформованих співрозмовників повідомило в середу агентство Reuters, передає Європейська правда.

За словами джерел, Європі важко балансувати дотримання суворих санкцій і ризики подальшої ескалації з Москвою. Брюссель, зокрема, побоюється, що РФ може застосувати силу, щоб пробити сухопутний коридор до Калінінграда.

"Ми маємо постати перед реальністю. (Путін, – ред.) має більше важелів впливу, ніж ми. У наших інтересах знайти компроміс", – заявило одне з джерел Reuters, визнавши, що цей компроміс може виявитися несправедливим.

Одним із можливих варіантів може бути виключення товарів, що прямують до Калінінградської області, з-під дії санкцій на тій підставі, що це не є міжнародною торгівлею. Але для цього потрібно гарантувати, що такі товари не транспортуються з Калінінграда деінде.

Інший варіант полягає в тому, що підставою для виключення транзиту до Калінінграда з-під дії санкцій стануть гуманітарні міркування. Але, за даними джерел Reuters, Литва має серйозні застереження щодо цієї опції.

Співрозмовники агенції розійшлися в тому, коли саме будуть оголошені оновлені правила транзиту: одне джерело назвало термін до 10 липня, інше – наступний тиждень.

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Раніше повідомлялося, що Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

До того Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Це викликало різку критику з боку Кремля.

Однак в МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.

Топ коментарі

  • Oleksii Lopasov 15eb0f27
    Им пофиг на Украину, они думают, что пуйло ограничится только нашей страной. Их никак не колышат обстрелы мирных жителей. Им лишь бы все вернулось на круги своя. Если для этого надо пожертвовать Украиной, они не задумаются. Европа (я сейчас про старый свет) уже показала, что это кучка ссыкливых продажных бюрократов
  • Артюхов Олег
    В мене немає слів! Вони бляха з глузду з'їхали?
  • Виталий Дармиц
    Литва має унікальну можливість потролити євро-виродків , ввівши свої особисті санкції , що забороняють транзит рашко-гамна через територію Литви .
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