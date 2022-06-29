Росія витратить $1 мільярд на дотації для "Аерофлоту"

Авіакомпанії російської групи "Аерофлот" отримають 49,9 млрд рублів (майже $1 мільярд за поточним курсом) із 100 млрд руб. субсидій, які влада Росії планує надати у вигляді дотацій російським авіаперевізникам в умовах санкцій та припинення польотів у більшість країн сіту.

За даними Росавіації, безпосередньо "Аерофлот" отримає 25,7 млрд руб., авіакомпанія "Росія" – 10,3 млрд руб., "Побєда" – 13,9 млрд руб., повідомляє російський Інтерфакс.

Загалом Росавіація схвалила заявки на отримання держпідтримки 32 авіакомпаніям.

Група S7 отримає 22,2 млрд руб., "Уральські авіалінії" – 8,9 млрд руб., "ЮТейр" – більше 7 млрд руб., Smartavia – 3,8 млрд руб., NordStar і Nordwind – по 1,4 млрд руб., "Якутія" – 1 млрд руб.

Для отримання субсидій авіакомпанії повинні зберегти пасажирообіг на рівні не менше 72% від того ж періоду 2021 року.

Як повідомлялося, після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.

Своєю чергою Росія відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.