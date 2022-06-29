На Одещині заборонили феєрверки та автомобілі без глушника

На території Одеси та Одеської області запроваджується заборона на використання феєрверків та рух гучного транспорту.

Відповідне розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Марченка набирає чинності 30 червня, повідомляє пресслужба ОВА.

Зокрема, розпорядженням забороняється використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.

"Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму", – зазначається у повідомленні.

Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

Як повідомлялося, раніше аналогічні обмеження запровадила влада Києва.