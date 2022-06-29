На Одещині заборонили феєрверки та автомобілі без глушника
Відповідне розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Марченка набирає чинності 30 червня, повідомляє пресслужба ОВА.
Зокрема, розпорядженням забороняється використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.
"Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму", – зазначається у повідомленні.
Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.
Заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.
Як повідомлялося, раніше аналогічні обмеження запровадила влада Києва.