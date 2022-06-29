Україна підписала угоду про скасування віз для громадян Індонезії

Міністри закордонних справ України й Індонезії Дмитро Кулеба і Ретно Л.П. Марсуді підписали міжурядову угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Підписання документа відбулося у середу, 29 червня, в Міністерстві закордонних справ України, інформує пресслужба МЗС.

Угода дозволить безвізові подорожі:

строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію; -

строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Республіки Індонезія, які прибувають до України.

В МЗС нагадали, що громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Індонезії з 2016 року відповідно до одностороннього рішення індонезійської сторони.

Чинний режим в'їзду громадян України в Індонезію передбачає безвізовий в’їзд строком до 30 днів, якщо метою поїздки є транзитний проїзд, туризм, відвідання родини/друзів, службове відрядження, участь у культурному/науковому обміні.

Чинний режим в’їзду громадян Індонезії в Україну візовий та передбачає зокрема отримання е-Візи.

"Згідно з новою угодою, Україна та Республіка Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі", – зазначається у повідомленні.

Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відо заявив, що країни домовилися про запровадження безвізового режиму.