У Київській області через детонацію від блискавки зруйнований міст через річку Ірпінь

У Вишгородському районі Київської області, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту", – сказано в повідомленні.

Наразі рух транспорту через міст тимчасово обмежений.

Голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook повідомив, що сталася детонація через блискавку.