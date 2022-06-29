Росія залишилась без фінських дизелів для двох атомних криголамів через санкції

Російський завод жаліється, що через напад на Україну Фінляндія не поставила йому резервні дизельгенератори та інше для атомних криголамів.

Про це пише "Діловий Петербург", передають Наші гроші.

Арбітражний суд Петербурга та Ленінградської області Росії прийняв до розгляду позов "Балтійського заводу" до фінської компанії Wärtsilä Solutions Oy. Петербурзька верф вимагає стягнути з Wärtsilä суму 5,1 млн євро через те, що фінська компанія не поставила обладнання на криголами проєкту 22220 "Якутія" та "Чукотка", які "Балтійський завод" будує для обслуговування Північного морського шляху.

Як уточнили на верфі, мова про резервні дизельгенератори, а також про дейдвудні ущільнювачі та дейдвудні пристрої.

Передати "Якутію" та "Чукотку" планувалося у 2024 та 2026 роках відповідно.

Зазначається, що справа може розглядатися довго. Якщо суд не матиме даних про те, що відповідача сповіщено, засідання перенесуть на 25 травня 2023 року (а друга резервна дата – 26 жовтня 2023 року). Усього на даний момент "Балтійський завод" будує три атомоходи цієї серії.

У березні Wärtsilä призупинила поставки та продажі в Росію через напад на Україну, а в квітні списала близько 200 млн євро, пов’язаних з активами та бізнес-операціями в Росії.

Компанія заявила, що "рішуче засуджує війну в Україні" та що вона дотримується всіх поточних і буде дотримуватися всіх майбутніх торговельних санкцій, що стосуються її діяльності. У прес-релізі сказано, що права людини, безпека і процвітання дуже важливі для Wärtsilä і вона цінує мирне та стабільне ділове середовище, де б не працювала. В нинішніх умовах компанія не бачить життєздатності у продовженні діяльності в Росії.