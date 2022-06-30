Україна отримає $27 мільярдів допомоги від міжнародних партнерів до кінця року, – Мінфін

Україна планує залучити від міжнародних партнерів близько $26,7 млрд допомоги до кінця року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Що на сьогодні ми маємо – близько $8,7 млрд. До кінця року очікуємо отримати ще $18 млрд. Сумарно мова про $26,7 млрд. Це повністю вся допомога з боку міжнародних партнерів", – сказав Марченко.

Він додав, що лише протягом нинішнього місяця вдалося залучити близько $2 млрд від міжнародних партнерів, а також очікується найближчими днями ще близько $2,4 млрд.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.

За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.