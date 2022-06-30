Виробництво автомобілів в Росії обвалилось у 30 разів

Виробництво легкових автомобілів у РФ у травні 2022 року практично зупинилося, обвалившись у річному вираженні в 30,3 раза.

Про це свідчать дані Федеральної служби Державної статистики РФ (Росстат), повідомляє російський Інтерфакс.

Так, у травні в РФ було вироблено лише 3,7 тис. автомобілів, що у 5,3 разу (на 81,3%) менше, ніж у квітні поточного року, та на 96,7% менше, ніж у травні минулого року.

Усього за січень-травень у РФ вироблено 268 тис. легкових машин, що на 56,4% менше, ніж за аналогічний період минулоріч.

Вантажівок у РФ у травні 2022 року було випущено 7,6 тис. шт. (падіння на 39,3% до травня 2021 року та на 38,2% до квітня). За 5 місяців їх виробництво становило 60,1 тис. одиниць, що на 12% менше, ніж за січень-травень 2021 року.

Випуск автобусів допустимою максимальною масою понад 5 тонн у травні становив 928 шт. (падіння на 6,5% у річному вираженні та на 10,5%, порівняно з квітнем). За підсумками 5 місяців цей показник залишився практично таким самим, як минулого року – 4,7 тис. одиниць (-0,2%).

Виробництво двигунів внутрішнього згоряння для автомобілів в Росії впалу у травні у 2,3 раза (на 57%) – до 11,4 тис. одиниць. З початку року їх випустили 125 тис. шт. (падіння на 6,7%).

Як повідомлялося, більшість світових автоконцернів, що працювали в Росії, призупинили постачання автомобілів і компонентів в цю країну, а також призупинили виробництво в РФ на невизначений термін.

Серед гравців легкового ринку, на яких припадає основний обсяг продажу нових автомобілів, на початок червня автомобілі в РФ випускали УАЗ та китайський Haval. До них пізніше приєднався "АвтоВАЗ", який виробив невелику партію Granta у спрощеній комплектації без подушок безпеки та гідропідсилювача керма, однак згодом знову зупинився.

За даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), ринок нових легкових автомобілів та LCV у РФ у травні впав у 6 разів (на 83,5%) – було продано 32,7 тис. автомобілів; за 5 місяців – більш ніж удвічі (на 52%) до 318,1 тис. шт.