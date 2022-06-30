Україна отримала грант на $1,3 мільярда від США

У четвер, 29 червня, до державного бюджету України надійшов грант від США на $1,3 млрд.

Кошти були надані з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку у рамках додаткового фінансування проєкту "Підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні"), повідомляє пресслужба українського Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному так і регіональному рівнях", – зазначається у повідомленні.

В Мінфіні додали, що наступний грант від США може надійти вже у липні.

Як повідомлялося, раніше Держдеп США зазначав, що влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько $1,5 млрд на місяць на підтримку роботи уряду протягом 4-5 місяців.