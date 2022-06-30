Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську, – ОВА

Російські окупанти нанесли авіаудар по території нафтопереробного заводу в Лисичанську, що на Луганщині.

Про це повідомляє очільник обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Вчора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів. Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції", – зазначив він.

За словами глави області, в місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено.

Також, Гайдай зазначив, що кількість пошкоджених будинків не встигають підраховувати.

"Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець. Вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди", – додав він.

Зранку ворог веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу, повідомив очільник Луганщини.