Україна може отримувати від експорту електроенергії в Європу понад 70 мільярдів на рік, – Шмигаль

У ніч на 30 червня стартував експорт української електроенергії у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", – зазначив він.

За словами очільника уряду, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.

"Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", – підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.