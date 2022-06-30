РНБО поки не розглядає питання націоналізації активів "Альфа-Груп", – Данілов

Рада національної безпеки та оборони поки що не розглядає питання націоналізації активів російських бізнесменів Петра Авена та Михайла Фрідмана, які є власниками "Альф-Груп".

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Forbes.

Коментуючи подальшу доля активів "Альфа-Груп", Данілов сказав, що РНБО не має документів, які дозволили б почати процес націоналізації.

"Я вважаю, що все потрібно робити відповідно до закону і не робити виключень. На сьогоднішній день по цих активах жодних документів у нас немає. Якщо вони зʼявляться, ми будемо їх розглядати та приймати відповідне рішення", – наголосив він в інтерв’ю виданню.

За його словами, робота у напрямку санкцій не зупиняється. Наразі в РНБО в роботі 32 відповідних подання від СБУ та Кабміну.

"Відпрацьовуємо їх, будемо виносити на голосування засідання РНБО як тільки президентом будуть прийняті відповідні рішення", – зазначив Данілов.

Йдеться про російський бізнес, підприємства з РФ, компанії, афілійовані з російським ВПК, посадові особи, банківські установи.

Також, за його словами, є колаборанти. "Прізвищ називати я не можу – допоки не буде рішення РНБО, підписаного президентом, ці матеріали мають гриф "Для службового користування", – додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Як повідомлялося, раніше Офіс генпрокурора оголосив про арешт на активи кіпрських компаній Фрідмана в Україні на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали "Альфа-банк" та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з України на початку російського вторгнення, однак "були впіймані за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд грн.