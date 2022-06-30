У поїздах "Укрзалізниці" може з'явитися інтернет від Starlink, – Держспецзв'язку

"Укрзалізниця" протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах. Супутниковий інтернет від Starlink може з’явитися в українських поїздах до кінця року.

Про це в інтервʼю Liga.Tech повідомив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.

Він зазначив, що після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.

"Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", – розповів голова Держспецзвʼязку.

За останні чотири місяці Україна отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тисяч терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Як повідомлялося, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.

Також компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Її внесли до Реєстру постачальників електронних комунікацій.