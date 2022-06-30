Російські робітники та лікарі скаржаться, що їм не вистачає зарплати на основні потреби

Майже 40% росіян повідомили, що їм не вистачає заробітної плати на покриття основних витрат, ще 38% зізналися, що важко зводять кінці з кінцями.

Про це пише РБК із посиланням на результати опитування рекрутингового сервісу HeadHunter.

Відповідно до них, найбільша частка тих, кому зарплати недостатньо для покриття основних потреб, – серед робітників (60%), медиків та державних службовців (по 51%).

Водночас 43% IT-фахівців, 41% співробітників сфери видобутку сировини та 37% топменеджерів повідомили, що доходів на основному місці роботи вистачає.



Найчастіше на недостатність заробітної плати для покриття основних потреб скаржаться жителі Томської, Ленінградської, Ростовської області та Пермського краю. Ті, кому зарплати вистачає, проживають здебільшого у Москві та Калінінградській області.

Для 47% росіян найбільшою статтею видатків є купівля харчів, далі йдуть – оренда житла чи іпотека (35%), оплата ЖКГ (25%).

За даними Росстату, реальні зарплати росіян (з поправкою на інфляцію) у квітні впали більше ніж на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.