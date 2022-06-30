В Росії зафіксували падіння реальної зарплати вперше за останні два роки

Середня реальна (з поправкою на інфляцію) заробітна плата в РФ у квітні 2022 року зменшилась на 7,2% у річному вираженні після зростання на 3,6% у березні, на 2,6% у лютому та на 1,9% у січні.

За даними Федеральної служби Державної статистики РФ (Росстат), розмір реальної зарплати знизився вперше з квітня 2020 року, повідомляє російський Інтерфакс.

Порівняно з попереднім календарним місяцем, розмір реальної зарплати росіян у квітні знизився на 8,1%.

Найпомітніше падіння реальних зарплат у квітні у річному вираженні спостерігалося у видобутку нафти та газу (на 73%), виробництві автотранспортних засобів (19%), фінансовому секторі (13%), освіті (8%).

Водночас середньомісячна заробітна плата в РФ у номінальному вираженні в квітні 2022 року склала 62 269 рублів, збільшившись на 9,4% порівняно з квітнем 2021 року і знизившись на 6,9% порівняно з березнем 2022 року.

Як повідомлялося, за даними опитування, проведеного рекрутинговим сервісом HeadHunter, майже 40% росіян скаржаться, що їм не вистачає заробітної плати на покриття основних витрат, ще 38% зізналися, що ледве зводять кінці з кінцями.