В Росії зафіксували падіння реальної зарплати вперше за останні два роки
За даними Федеральної служби Державної статистики РФ (Росстат), розмір реальної зарплати знизився вперше з квітня 2020 року, повідомляє російський Інтерфакс.
Порівняно з попереднім календарним місяцем, розмір реальної зарплати росіян у квітні знизився на 8,1%.
Найпомітніше падіння реальних зарплат у квітні у річному вираженні спостерігалося у видобутку нафти та газу (на 73%), виробництві автотранспортних засобів (19%), фінансовому секторі (13%), освіті (8%).
Водночас середньомісячна заробітна плата в РФ у номінальному вираженні в квітні 2022 року склала 62 269 рублів, збільшившись на 9,4% порівняно з квітнем 2021 року і знизившись на 6,9% порівняно з березнем 2022 року.
Як повідомлялося, за даними опитування, проведеного рекрутинговим сервісом HeadHunter, майже 40% росіян скаржаться, що їм не вистачає заробітної плати на покриття основних витрат, ще 38% зізналися, що ледве зводять кінці з кінцями.