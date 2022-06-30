Видатки держбюджету на оборону сягнули 100 мільярдів на місяць

Видатки державного бюджету на оборону, забезпечення громадського порядку, безпеку та судову владу у травні цього року зросли на 49,5% порівняно з квітнем – до 134,6 млрд грн.

За даними Національного банку України (НБУ) про виконання держбюджету, у загальній структурі бюджетних видатків ці статті склали 59,7%, порівняно з 51,2% у квітні цього року та 20,1% у травні минулого року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, на оборону у травні 2022 року бюджет направив 97,4 млрд грн, що на 56,7% більше, ніж у квітні та у 7,7 разу – ніж у травні 2021 року.

Водночас витрати на громадський порядок, безпеку та судову владу у травні цього року становили 37,14 млрд грн, що перевищило показник квітня цього року на 33,4%, а травня минулого – утричі.

За економічною класифікацією витрат найбільше у травні 2022 року зросли видатки за статтею оплата праці та нарахування на зарплату – до 90,4 млрд грн. Це на 47,9% більше, порівняно з квітнем, та 4,4 раза більше щодо травня 2021 року.

Загалом видатки держбюджету у травні 2022 досягли 225,5 млрд грн, що на 28,4% більше квітня та на 81,6% – травня 2021 року.

Водночас доходи держбюджету у травні ку становили 107,5 млрд грн, збільшившись до квітня цього року на 28,5%, але скоротившись до травня минулого року на 9,5%.

Значну частину цих доходів склали гранти ЄС, інших держав та міжнародних організацій – 15,9 млрд грн у травні порівняно з 21,8 млрд грн у квітні. Решту дефіциту у травні було профінансовано завдяки купівлі ОВДП Нацбанком та учасниками ринку, зовнішнім запозиченням та використанню коштів єдиного казначейського рахунку – близько 38 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними Міноборони, у травні 2022 року за квітень місяць військовослужбовцям Збройних Сил України перераховано грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51,5 млрд гривень, у червні цей показник зросте до 64,5 млрд грн, що порівняно із сумою виплат за увесь минулий рік.