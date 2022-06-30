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Польща оголосила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю

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Польща оголосила про завершення будівництва стіни на кордоні з Білоруссю
Польща заявила про завершення будівництва огорожі на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомили прикордонна служба Польщі у Twitter.

"25 січня розпочалося будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні роботи над ним добігають кінця", – зазначають польські прикордонники.

За даними прикордонників, на виготовлення стіни знадобилося 49 тис. тонн сталі.

Огорожа завдовжки 186,25 розташована на території Люблінського та Підляського воєводств. У висоту конструкція сягає 5,5 метра. Зазначимо, що вартість проєкту становить $394 млн.

У вересні 2021 року Литва розпочала будівництво паркану з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів до ЄС.

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