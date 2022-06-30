Конституційний Суд відмовився скасувати процедуру спецконфіскації на вимогу нардепів від ОПЗЖ
Як повідомляє пресслужба КСУ, суд визнав, що ці статті Кодексу відповідають Конституції України.
Текст рішення та його резюме КСУ оприлюднить 1 липня.
Нагадаємо, КСУ розпочав розгляд подання щодо конституційності статей Кримінального кодексу про спецконфіскацію у березні 2021 року. Відповідне подання від 47 народних депутатів, здебільшого від фракції ОПЗЖ, надійшло у серпні 2020 року.
Ініціатори звернення наполягали, що процедура спецконфіскація дублює покарання у вигляді конфіскації майна, порушуючи принцип пропорційності.
Крім того, нардепи вважають, що застосування інституту спецконфіскації до особи, яка не є суб’єктом злочину, порушує принцип індивідуалізації відповідальності та презумпцію невинуватості, а неконституційний спосіб позбавлення права приватної власності із застосуванням спецконфіскації нівелює конституційні гарантії непорушності права приватної власності та звужує основоположні права і свободи людини.
Запуск механізму спеціальної конфіскації був однією з умов отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Цей механізм передбачає вилучення майна та активів, отриманих в результаті вчинення злочину або використаних для його вчинення. Він може застосовуватись в окремих випадках за відсутності обвинувального вироку суду щодо особи, а також до активів не лише винуватого, але й третіх осіб, якщо буде доведено злочинне походження такого майна.
У 2020 року спецконфіскацію застосували до 565 осіб.