Окупанти заявили про початок вивезення українського зерна з порту Бердянська
4620
Торгове судно з 7тис. тонн зерна залишило тимчасово окуповане місто Бердянськ, вперше після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації в Запорізькій області Євген Балицький, передає Радіо Свобода.
За його словами, судно прямує до "дружніх країн". Водночас він не уточнив, які країни вважаються "дружніми", а також не надав подробиць про походження зерна.
Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.