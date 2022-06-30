Російські окупанти хочуть приєднати українські ВЕС до енергосистеми Криму, – УВЕА

Російські окупанти хочуть приєднати діючі вітрові електростанції у Херсонській області до енергосистеми окупованого раніше Криму.

Про це заявив голова Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков, повідомляє Інтерфакс-Україна

"Вже розглядається питання в Херсонській області. Рашисти хочуть приєднати до Криму наші вітрові електростанції, що діють. Не знаю, чим це закінчиться, але наші фахівці не виходять на роботу, щоб блокувати таку можливість", – сказав Конеченков.

Він зазначив, що наразі 85% вітрової генерації України перебувають на окупованій території або змушені були зупинитися з міркувань безпеки.

"П'ять турбін ми вже втратили. Серед них одна турбіна "Сивашенергопрому", яку розстріляли. Ще чотири турбіни компанії VindKraft пошкоджені. На жаль, наші фахівці не можуть заїхати на території, бо йдуть обстріли або їх туди не допускають", – уточнив голова УВЕА.

Він також зазначив, що із 65МВт потужності СЕС "Токмак Солар Енерджі", про яку ЗМІ спочатку писали, що вона вивезена окупантами, залишилося працювати 40 МВт.