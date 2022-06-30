Банк Росії засекретив дані про міжнародні грошові перекази

Банк Росії призупинив публікацію інформації про транскордонні перекази фізичних осіб (резидентів та нерезидентів).

Останніми публікаціями у відповідному розділі на сайті ЦБ РФ були дані про транскордонні перекази, здійснені через платіжні системи у березні 2022 року, а також квартальні показники про транскордонні перекази фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за четвертий квартал 2021 року, повідомляє російський Інтерфакс.

Як повідомлялося, у квітні Банк Росії тимчасово призупинив публікацію щомісячної інформації щодо зовнішньої торгівлі Російської Федерації товарами за методологією платіжного балансу.

Росія також планує засекретити інформацію про стан міжнародних резервів та вже припинила публікацію цілого ряду статистичних матеріалів про видобуток та експорт енергоносіїв.