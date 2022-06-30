У Харкові арештували майно білоруського підприємства на 80 мільйонів

У Харкові наклали арешт на грошові внески та нерухоме майно підприємства, засновником якого є юридична особа Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

"Досудове розслiдування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом здiйснення фiнансової діяльності на територiї Харкова підприємства, кiнцевим бенефiцiарним власником якого є компанія Республiки Бiлорусь. Службові особи підприємства забезпечують на територiї України господарську дiяльність у взаємодії з цією державою", – сказано в повідомленні.

24 червня Київським районним судом Харкова було накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно вказаного підприємства на суму понад 80 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з РБ (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.