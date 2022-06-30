"Укрпошта" почне доставляти велосипеди і вантажі масою до 600 кілограмів

"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки (велосипеди, автомобільні бампери, пуфи тощо) у всіх обласних центрах, а також у м. Кременчук, Краматорськ та Кривий Ріг.

Як повідомляє пресслужба компанії, прийом великогабаритних вантажів здійснюватиметься у спеціально призначених для таких відправлень відділеннях.

В "Укрпошті" уточнили, що великогабаритним вважається відправка фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) – до 3,5 м.

Крім того, поштовий оператор запроваджує зміни і для відправлень вагою понад 30 кг – з 1 липня максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг.

В компанії зазначають, що "Укрпошта" вже повернулася до довоєнного графіку роботи у більшості областей. Винятком є ​​тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з урахуванням поточної ситуації.

У деяких звільнених містах, де населення повернулося лише частково, відділення "Укрпошти" працюють за скороченим графіком і перейдуть у довоєнний режим, як тільки збільшаться обсяги роботи.

Як повідомлялося, "Укрпошта" з 1 липня також підвищить тарифи на відправлення посилок.