Газова компанія Enwell Energy Новинського збільшила прибуток минулого року у 16 разів

Нафтогазова компанія Enwell Energy plc з активами України, що входить до групи Smart Energy Вадима Новинського, за підсумками роботи у 2021 році збільшила чистий прибуток у 16 ​​разів – до $51,12 млн.

Про це йдеться у річному звіті компанії на Лондонській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними звітності, виручка компанії минулого року зросла в 2,6 раза – до $121,35 млн, валовий прибуток – у 4,7 раза, до $73,93 млн, а операційний прибуток – у 6,8 раза, до $66,24 млн.

У результаті чистий потік від операційної діяльності минулого року зріс до $69,37 млн ​​з $19,32 млн роком раніше, що дозволило збільшити чистий відтік від інвестиційної діяльності до $42,72 млн з $16,84 млн і при цьому наростити обсяг вільних коштів на кінець минулого року до $82,78 млн із $60,99 млн.

Відповідно до звіту Enwell Energy у 2021 році збільшила сумарний середньодобовий видобуток та виробництво вуглеводнів на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 4,73 тис. барелів нафтового еквівалента на день (boepd).

У середині березня цього року в повідомленні про часткове відновлення роботи компанія повідомила, що видобуток становив близько 1,6 тис. boepd, а зараз він зріс до 2,5 тис. boepd.

Акції компанії після початку війни та повідомлення про припинення видобутку подешевшали до 15 пенсів за штуку, тоді як напередодні війни коштували 25-26 пенсів. У середині березня після повідомлення про тимчасове відновлення роботи їхній курс на біржі становив близько 18 пенсів, а зараз майже 24 пенси, збільшившись після публікації звіту на 13,8%.

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Enwell Energy нагадала, що в перший день розпочатої Росією війни проти України, 24 лютого, вона зупинила свої операції з видобутку та буріння на Мехедівсько-Голотовщинському (MEX-GOL), Свиридовському (SV) та Васищевському (VAS) газоконденсатних родовищах, а також розвідувальне буріння на ліцензійній Свистунівсько-Червонолуцькій (SC) ділянці.

Згідно з звітом, наразі виробничі та деякі інші операції відновлені на родовищах MEX-GOL та SV, тоді як на родовищі VAS та ліцензійній ділянці SC усі роботи залишаються припиненими.

У звіті також йдеться, що група утримує більшу частину – $58,8 млн із $76,5 млн (станом на 24 червня 2022 року) своїх коштів за межами України.

Як повідомлялося, зареєстрована у Великій Британії нафтогазова компанія Enwell Energy plc (раніше – Regal Petroleum) з активами в Україні у 2020 році отримала $3,2 млн чистого прибутку, що в 3,8 раза або на $9 млн менше, ніж роком раніше.

Мажоритарним акціонером Enwell Energy з часткою 82,65% є Smart Energy (Кіпр) із групи "Смарт-холдинг" Вадима Новинського. Ще 6,95% акцій належить Pope Asset Management.