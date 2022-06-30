Байден анонсував новий пакет оборонної допомоги для України на $800 мільйонів

США найближчим часом оголосять про виділення Україні оборонної допомоги на $800 мільйонів.

Про це президент США Джозеф Байден заявив на брифінгу за підсумками саміту країн НАТО у Мадриді, який транслював Голос Америки.

"Я скоро про це оголошу, це буде ще $800 млн допомоги, включаючи засоби протиповітряної оборони", – сказав Байден.

За словами американського президента, ця допомога також включатиме артилерію та боєприпаси.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба", – заявив президент США.

Байден наголосив, що внаслідок розв’язаної проти України війни Росія вперше за останнє століття наблизились до дефолту, втратила значну частину своєї економіки та стикається із труднощами у збереженні видобутку нафти через обмежений доступ до технологій.

"Тобто вони сплачують високу ціну. Також острів Зміїний зараз українці повернули собі. Тому ми будемо підтримувати Україну, всі союзники будуть підтримувати Україну, поки це буде потрібно", – наголосив Байден.

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Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден підписав закон про виділення підтримки Україні на $40 млрд.Він включає $6 млрд на безпекову допомогу, включаючи навчання, обладнання та зброю, $8,7 млрд на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і $3,9 млрд на операції Європейського командування збройних сил США.

Крім того, закон дозволяє отримати додаткові $11 млрд, що дасть змогу президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Документ також уповноважує виділити $4 млрд на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – $5 млрд для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже $9 млрд для фонду економічної підтримки України.