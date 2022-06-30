Державний борг України вперше перевищив $100 мільярдів, – Мінфін

Державний та гарантований державою борг України у травні зріс на $3,64 млрд в еквіваленті – до $101,44 млрд, у гривні зростання держборгу за місяць склало 106,46 млрд грн – до 2 967,49 млрд грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів щодо державного та гарантованого державою боргу станом на 31 травня.

Мінфін уточнює, що державний та гарантований державою зовнішній борг станом на кінець травня становив 1 749,74 млрд грн (58,96% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $59,81 млрд, внутрішній борг – 1 217,75 млрд грн (41,04%) або $41,63 млрд.

В тому числі державний борг на звітну дату склав 2 645,84 млрд грн (89,16 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $90,44 млрд (зовнішній держборг – 1 498,86 млрд грн або $51,23 млрд, внутрішній – 1 146,97 млрд грн або $39,21 млрд).

Гарантований державою борг України становив 321,65 млрд грн (10,84%) або $10,99 млрд. В тому числі гарантований зовнішній борг – 250,87 млрд грн або $8,58 млрд, внутрішній – 70,78 млрд грн (2,39%) або $2,42 млрд.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, сукупний державний борг України у квітні зріс на 0,84% у доларах США – до $97,62 млрд, у гривні – на 0,84%, до 2,86 трлн грн.

Станом на кінець 2021 року сукупний державний та гарантований державою борг України становив 2,67 трлн грн або $97,95 млрд.