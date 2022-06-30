Новини

Російські кінотеатри закрили третину залів після втрати доступу до голлівудського кіно

3060
Російські кінотеатри закрили третину залів після втрати доступу до голлівудського кіно
Через відсутність іноземних прем'єр кількість працюючих кінозалів у Росії зменшилась більш ніж на третину.

Про це свідчить статистики російської Асоціації власників кінотеатрів, пише "Коммерсант".

З неї випливає, що кількість кінозалів, які показали хоча б один сеанс на добу у будні дні на початку червня була більш ніж на третину меншою, ніж на початку року. Так, 6 червня падіння показника становило 36% – до 3,6 тис. залів, порівняно із 5,7 тис. залів станом на 5 січня. Водночас у вихідні цей показник менший на 21%, порівняно із січнем.

У більшості випадків кінотеатри закривають частину залів у будні та відкривають у вихідні, але деякі зали не використовуються протягом трьох місяців, оскільки російські фільми не приваблюють достатньо глядачів.

Загалом виручка кінотеатрів за тиждень із 30 травня по 5 червня порівняно із середньотижневим показником 2021 року впала на 63%, відвідуваність — на 57%.

Аналітики очікують, що найближчим часом ситуація тільки погіршиться, оскільки влітку касу традиційно робили голлівудські блокбастери. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну голлівудські кіностудії Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount зупинили прокат фільмів у Росії.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини