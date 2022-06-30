Канада веде перемовини з європейськими партнерами про можливість експорту нафти й газу

Канада веде перемовини з європейськими країнами, зокрема з Іспанією й Німеччиною, про експорт нафти й газу.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на главу МЗС країни Мелані Жолі, передає enkorr.

"Для Канади важливо мати змогу зробити крок уперед і допомогти нашим європейським друзям, які стикаються із дуже складними енергетичними реаліями", – заявила Жолі.

За її словами, Канада обговорює з європейськими союзниками, "особливо з німцями й іспанцями", як можна було б експортувати нафту й газ зі східного узбережжя країни, щоб пом'якшити енергетичні обмеження й забезпечити альтернативу російським енергоресурсам.

Перемовини між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо відбулися в червні на саміті G7 у Німеччині, повідомляли раніше західні ЗМІ. За їхньою інформацією, дві країни обговорюють варіанти експорту скрапленого природного газу в Європу через термінал на східному узбережжі Канади.

Раніше повідомлялося, що скорочення постачання російського газу може поставити Німеччину взимку перед складним вибором – продовжувати постачати газ до європейських країн або залишати газ для громадян.

Як повідомлялося, у четвер, 23 червня, Німеччина вирішила активувати так званий "режим тривоги" – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері, через падіння постачання газу з Росії.

Раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас "Газпром" не використовуює повною мірою заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.