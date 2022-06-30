Падіння виробництва в російській металургії сягнуло 8%, – Росстат

Росія в травні скоротила випуск сталевого прокату до 5,3 млн тонн, що на 8% менше, порівняно з травнем минулого року, і на 2%, порівняно з попереднім календарним місяцем.

Про це свідчать дані Федеральної служби Державної статистики РФ (Росстат), повідомляє російський Інтерфакс.

У січні-травні випуск прокату знизився на 1,4% до аналогічного періоду 2021 року і становив 27 млн ​​тонн.

Водночас виробництво легованої сталі в злитках та напівфабрикатів минулого місяця зросло на 5% рік до року та на 7,6% до квітня, склавши 1,36 млн тонн, нелегованої сталі та напівфабрикатів – скоротилося на 9% та 2,4% відповідно, до 4,86 млн тонн.

Випуск чавуну скоротився майже на 8% рік до року та на 2% до квітня, до 4,27 млн ​​тонн. За січень-травень 2022 року виробництво чавуну склало 22,1 млн. тонн, знизившись на 1%.

Виробництво сталевих труб та фітингів у травні зросло на 3,4% рік до року та знизилося на 8,6% до квітня. За січень-травень їх випуск склав 5,2 млн тонн, збільшившись на 17,5% рік до року.

Як повідомлялося, російський металургійний холдинг НЛМК прогнозує, що російські підприємства чорної металургії у 2022 році можуть скоротити обсяги виробництва на 15% (на понад 11 млн тонн), при цьому у другому півріччі випуск впаде на 26% (більш ніж на 9 млн тонн, до 26,3 млн тонн), порівняно з аналогічним періодом минулого року.